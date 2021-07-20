خطأ إداري يحرم ستة سباحين من المشاركة في طوكيو وإعادتهم إلى بولندا

أعضاء البعثة البولندية العائدة إلى بلادها. (إنترنت)

اعتذر رئيس الاتحاد البولندي للسباحة بافيل سلومينكسي عن خطأ إداري، تسبب في إعادة ستة سباحين بولنديين إلى بلادهم بعد وصولهم إلى اليابان للمشاركة في الدورة الصيفية، وأرسلت بولندا 23 سباحا إلى الألعاب الصيفية المؤجلة من العام الماضي، لكن الاتحاد البولندي اضطر إلى تقليص المنتخب إلى 17 سباحا تنفيذا للوائح الاتحاد الدولي للرياضة.

واعتذر رئيس الاتحاد البولندي للسباحة بافيل سلومينكسي عن الخطأ، قائلا إنه «يتفهم تماما الغضب الذي شعر به هؤلاء الذين أعيدوا إلى بلادهم بعد تأهلهم إلى الدورة»، حسب ما نقلته «رويترز».

وقال المسؤول البولندي، في بيان: «أشعر بأسف بالغ وحزن ومرارة لما حدث، لم يكن من المفترض حدوث مثل هذا الموقف وأتفهم تماما رد فعل السباحين وشعورهم والهجوم الذي وجه للاتحاد البولندي للسباحة جراء ما حدث».

وعبرت أليشيا تورش، التي شاركت في دورتي 2012 و2016، عن غضبها لقرار الاستبعاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت عبر «فيسبوك»: «تخيلوا التركيز على ذلك خلال خمس سنوات من حياتك من أجل المشاركة في الحدث الرياضي الأهم إلى الجانب التضحيات على المستوى الشخصي والأسري والمهني، والنتيجة لا شيء على الإطلاق».