إصابة جديدة بفيروس «كورونا» قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو

الشعار الأولمبي الدولي (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت اللجنة الأولمبية التشيكية، اليوم الإثنين، إصابة لاعب الفريق التشيكي في الكرة الطائرة الشاطئية أوندريه بفيروس «كورونا» في قرية الرياضيين في طوكيو.

وأعلن الفريق التشيكي، في وقت سابق، أن أحد أفراده ثبتت إصابته بالفيروس بعد وصوله إلى طوكيو على متن رحلة طيران قادمة من براغ.

ومن المقرر أن يخوض بروشيتش (26 عامًا) مباراته الأولى في 26 يوليو، وهو أمر قال الفريق إنه مستبعد الآن بسبب متطلبات العزل.

وتقام أغلب المسابقات في الألعاب الأولمبية، التي تأجلت عامًا واحدًا بسبب الجائحة العالمية، دون جماهير وفي ظل إجراءات حجر صحي صارمة.

وبدأ أغلب الرياضيين في الوصول إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.