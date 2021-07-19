الكشف عن موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 12:58 مساء
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2021. (تويتر)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الموعد الرسمي لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا (2021-2022).

وتوج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

فيما أحرز الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفيدرالية، على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

وقال كاف، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين: «النسخة الجديدة من دوري الأبطال تنطلق 10 سبتمبر المقبل، على أن تجرى قرعة الأدوار التمهيدية 15 أغسطس بحد أقصى».

وتابع كاف، في بيانه، أنه سيفتح باب تقديم طلبات استضافة نهائيي بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، في نوفمبر المقبل.

وأفاد بأنه سيرسل وفدا للقيام بجولة تفتيش نهائية في الكاميرون، مستضيف أمم أفريقيا المقبلة 2022.

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