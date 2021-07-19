بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين

اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة باتريس موتسيبي في مدينة الرباط المغربية. (موقع كاف)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا رسميا، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي، في مدينة الرباط بالمغرب على هامش مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي توج بها النادي الأهلي المصري عقب فوزه على كايزر تشيفز بنتيجة 3/0.

ونشر كاف بيانا على الموقع الرسمي وعلى الصفحة الرسمية على تويتر، جاء فيه أن «اللجنة التنفيذية أيدت فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين ودعت إلى تنفيذ مراجعة توصيات الاتحاد الأفريقي».

وتضمن نص البيان: أن اللجنة التنفيذية قدمت دعمها لمشروع كأس العالم للرجال والنساء كل عامين، والذي تمت صياغته في مؤتمر فيفا الأخير، وطلبت اللجنة إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الاستقبال الإيجابي.