بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 11:58 صباحا
اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة باتريس موتسيبي في مدينة الرباط المغربية. (موقع كاف)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا رسميا، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي، في مدينة الرباط بالمغرب على هامش مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي توج بها النادي الأهلي المصري عقب فوزه على كايزر تشيفز بنتيجة 3/0.

ونشر كاف بيانا على الموقع الرسمي وعلى الصفحة الرسمية على تويتر، جاء فيه أن «اللجنة التنفيذية أيدت فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين ودعت إلى تنفيذ مراجعة توصيات الاتحاد الأفريقي».

وتضمن نص البيان: أن اللجنة التنفيذية قدمت دعمها لمشروع كأس العالم للرجال والنساء كل عامين، والذي تمت صياغته في مؤتمر فيفا الأخير، وطلبت اللجنة إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الاستقبال الإيجابي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
الولايات المتحدة: منطقة غرب الولايات المتحدة تستعد لصواعق جافة
دولى
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدف في الدوري الممتاز
رياضة محلية
شركة إسرائيلية طورت برنامجا خبيثا للتجسس على رؤساء دول وحكومات وسياسيين وصحفيين ...
دولى
وزارة الاقتصاد تحظر تصدير الصوف بجميع أنواعه
ليبيا
هاميلتون يحقق فوزه الـ99 في مسيرته بجائزة بريطانيا الكبرى لـ«الفورمولا 1»
رياضة عالمية
النصر يفوز على الصداقة في الأسبوع الـ20 من الدوري الليبي (فيديو)
رياضة محلية
كاركاتير خيري - أسعار الأضاحي في ليبيا
كاريكاتير
آلاف الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى
عربى
إصابة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد بفيروس كورونا
دولى
الاحتلال يقتحم الأقصى ويحاصر المصلين
عربى
زعيم حركة طالبان «يؤيد بشدة» تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتداء جديد يطال إحدى أعلى الآبار إنتاجا للمياه بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة