السلوفيني بوغاتشار يتوج بطواف فرنسا للدراجات الهوائية للمرة الثانية تواليا

السلوفيني تاداي بوغاتشار. (إنترنت)

توج دراج فريق الإمارات، السلوفيني تاداي بوغاتشار بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للعام الثاني تواليًا، وذلك بعدما قطع خط النهاية اليوم الأحد على جادة الشانزليزيه في العاصمة باريس متصدرًا.

وبعد 21 يومًا و3400 كلم، تجاوز بوغاتشار خط النهاية في المركز الأول في الترتيب العام النهائي، في وقت كان الفوز بالمرحلة الـ21 الأخيرة من نصيب البلجيكي فوت فان أيرت، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واحتفظ السلوفيني باللقب الذي أحرزه العام الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما انتزع الصدارة في المرحلة العشرين قبل الأخيرة، لكن تتويج النسخة 108 كان مستحقًا تمامًا لابن الثانية والعشرين عامًا، إذ فرض هيمنته تمامًا منذ المرحلة الثامنة التي انتزع فيها القميص الأصفر.