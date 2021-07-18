هاميلتون يحقق فوزه الـ99 في مسيرته بجائزة بريطانيا الكبرى لـ«الفورمولا 1»

لويس هاميلتون. (إنترنت)

حقق حامل اللقب سائق «مرسيدس»، البريطاني لويس هاميلتون فوزًا مثيرًا على أرضه وأمام جماهيره على حلبة سيلفرستون التي استضافت الجولة العاشرة من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، اليوم الأحد، بعدما نجا من حادث جمعه مع سائق «ريد بول»، ماكس فيرستابن في اللفة الأولى، حصل على أثره على عقوبة 10 ثوانٍ.

وهو الفوز الثالث تواليًا لـ«سير» هاميلتون في جائزة بلاده، رافعًا عدد انتصاراته على الحلبة الإنجليزية إلى ثمانية في رقم قياسي، والـ99 في مسيرة بطل العالم سبع مرات الساعي لفك ارتباطه مع أسطورة الفئة الأولى الألماني ميكايل شوماخر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وحلّ سائق «فيراري:، شارل لوكلير من موناكو ثانيًا، فيما أكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة «مرسيدس» بصعوده إلى آخر عتبة على منصة التتويج.