«كورونا» يضرب «باريس سان جيرمان» في صفقته الجديدة حكيمي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 05:32 مساء
أشرف حكيمي. (أرشيفية : الإنترنت)

تعرض لاعب «باريس سان جيرمان» الفرنسي المنضم حديثا، المغربي أشرف حكيمي، للإصابة بفيروس «كورونا»، وهو ما سيجعله يغيب عن تدريبات النادي الباريسي، وقال النادي الباريسي إن فحوصات «كورونا»، التي خضع لها الفريق قبل مباراة اليوم السبت الودية، أثبتت إصابة أشرف حكيمي بالفيروس.

وأكد النادي الفرنسي أن حكيمي بات معزولًا الآن، ومن المتوقع غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 10 أيام، ومن المثير للاهتمام، أن حكيمي كان مصابًا بالفعل بفيروس «كورونا» في أكتوبر الماضي، عندما كان لاعبًا في صفوف «إنتر ميلان» الإيطالي.

ويأمل النادي الباريسي في استعادة لاعبه في أقرب وقت ممكن، وألا يكون قد تعرض أي من لاعبيه إلى الفيروس، وكان حكيمي (22 عامًا) انضم لصفوف «سان جيرمان» هذا الصيف قادمًا من «إنتر ميلان» الإيطالي، مقابل 70 مليون يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول إصابة كورونا في القرية الأولمبية قبل أسبوع من الأولمبياد
رياضة عالمية
ليبيا تلتقي مصر على كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
الاتحاد يحسم دربي العاصمة ويعزز صدارته
رياضة محلية
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
«الوكالة الأوروبية»: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول 1 أغسطس
دولى
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
ارتفاع الوفيات بجرعات زائدة خلال الوباء
طب وصحة
روح شكسبير تطل مجددا
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مفاجأة حول لقاح الإنفلونزا تتعلق بفيروس كورونا