«كورونا» يضرب «باريس سان جيرمان» في صفقته الجديدة حكيمي

أشرف حكيمي. (أرشيفية : الإنترنت)

تعرض لاعب «باريس سان جيرمان» الفرنسي المنضم حديثا، المغربي أشرف حكيمي، للإصابة بفيروس «كورونا»، وهو ما سيجعله يغيب عن تدريبات النادي الباريسي، وقال النادي الباريسي إن فحوصات «كورونا»، التي خضع لها الفريق قبل مباراة اليوم السبت الودية، أثبتت إصابة أشرف حكيمي بالفيروس.

وأكد النادي الفرنسي أن حكيمي بات معزولًا الآن، ومن المتوقع غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 10 أيام، ومن المثير للاهتمام، أن حكيمي كان مصابًا بالفعل بفيروس «كورونا» في أكتوبر الماضي، عندما كان لاعبًا في صفوف «إنتر ميلان» الإيطالي.

ويأمل النادي الباريسي في استعادة لاعبه في أقرب وقت ممكن، وألا يكون قد تعرض أي من لاعبيه إلى الفيروس، وكان حكيمي (22 عامًا) انضم لصفوف «سان جيرمان» هذا الصيف قادمًا من «إنتر ميلان» الإيطالي، مقابل 70 مليون يورو.