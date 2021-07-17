الفرنسي جيرو يقود هجوم «ميلان» رسميا في صفقة غامضة التفاصيل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 05:27 مساء
جيرو بعد التوقيع لميلان. (إنترنت)

أعلن نادي «ميلان» الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو من فريق «تشيلسي» الإنجلبزي، حسبما ذكرت تقارير صحفية، ولم يحدد «ميلان» مبلغ الصفقة أو مدة التعاقد، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه سيدفع نحو مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي المخضرم الذي يتوقع أن يرتبط معه بعقد لمدة عامين.

وكان جيرو انضم لـ«تشيلسي» قادمًا من «آرسنال» مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 18 مليون جنيه إسترليني في يناير من العام 2018، وحرص جيرو على توديع زملائه في البلوز قبل انضمامه إلى فريق «ميلان» الإيطالي، موجها الشكر إلى زملائه السابقين، وجماهير النادي اللندني، خلال الفترة التي قضاها داخل الفريق طوال الأعوام السابقة، بحسب ما نقله موقع «آس» الإسباني.

وقال جيرو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «إلى جميع المنتمين إلى البلوز، إلى زملائي اللاعبين والمدربين، إلى كل من ينتمي للنادي، شكرا جزيلا لكم على اللحظات التي قضيتها معكم، سأبدأ رحلة جديدة مليئة بالأمل والسعادة، انتصاراتنا السابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، ودوري الأبطال كانت رائعة».

وكان جيرو وصل الخميس إلى مدينة ميلانو، وذلك لإنهاء إجراءات انتقاله إلى «ميلان» من «تشيلسي» الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي.

وفي يونيو الماضي تعاقد «ميلان» مع فيكايو توموري لاعب «تشيلسي» بناء على عقد دائم، بعد أن أمضى المدافع النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة.

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