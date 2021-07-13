الطليان يقتحمون بقوة التشكيل المثالي لـ«يورو 2020»

نجوم المنتخب الإيطالي يحتفلون بالكأس الأوروبية في شوارع روما. (إنترنت)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، التشكيل المثالي لبطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، التي توج بها المنتخب الإيطالي لكرة القدم، وتوجت إيطاليا بلقب يورو بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح (3-2)، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وضم تشكيل يورو خمسة لاعبين من المنتخب الإيطالي هم: جيانلويغي دوناروما، ليوناردو سبينازولا، ليوناردو بونوتشي، فيديريكو كييزا، جورجينو، وجاء التشكيل المثالي بشكل عام ليضم:

حراسة المرمى

جيانوليغي دوناروما (إيطاليا)

خط الدفاع

ليوناردو سبينازولا (إيطاليا)، هاري ماجواير (إنجلترا)، ليوناردو بونوتشي (إيطاليا)، كايل ووكر (إنجلترا).

خط الوسط

بيدري (إسبانيا)، جورجينو (إيطاليا)، بيير إيميل هويبيرغ (الدنمارك).