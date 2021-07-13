تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»

بيريز يتوسط غونزاليس و كاسياس. (إنترنت)

فجرت تقارير إسبانية في الساعات الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل بكشف تسجيلات صوتية لرئيس «ريال مدريد» فلورنتينو بيريز، ينتقد فيها الأسطورتين راؤول وكاسياس، لتشتعل الأجواء داخل النادي الملكي، اليوم الثلاثاء، بعد كشف تلك التسجيلات الصوتية المسربة.

التسجيلات راجعة إلى عدة سنوات ينتقد فيها بيريز أسطورتي النادي على مر العصور المهاجم التاريخي راؤول غونزاليس وحارس المرمى الاستثنائي القديس إيكر كاسياس، وفجرت جريدة «الكونفيدينسيال» الإسبانية الشهيرة مفاجأة بعد نشر تسريبات لرئيس «ريال مدريد» فلورنتينو بيريز، في العام 2006، وتتضمن هذه التسجيلات إهانته لبعض رموز «ريال مدريد»، لاسيما الثنائي راؤول وكاسياس، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

ووصف فلورنتينو بيريز في تلك التسريبات التي تعود للعام 2006 اللاعبين كاسياس وراؤول بأنهما أكبر محتالين في تاريخ «ريال مدريد»، وأن المشكلة الكبيرة معهما فقط كانت ممثلة في حب الجماهير الجارف لهما.

وأضافت الجريدة أنها تواصلت مع بيريز من أجل الرد على هذه التسريبات والتسجيلات، ولكنه رفض الرد عليها.

وأوضح بيريز الذي كان في وقت التسريبات من العام 2006 قد رحل منذ 6 أشهر عن رئاسة «ريال مدريد»، بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، أنه لا يفهم لماذا يعشق مشجعو «ريال مدريد» كاسياس، ووصفه بالفشل والخدعة الكبيرة التي تعاقد معها النادي، كما اتهم راؤول غونزاليس بخلق أجواء سلبية داخل النادي، واتهمه بتدمير النادي الملكي.

وجاءت هذه التسريبات لتضع بيريز في موقف محرج جدًا، خاصة أن راؤول حاليًا هو مدرب فريق «الكاستيا» في النادي المدريدي.

واستقال فلورنتينو بيريز من رئاسة «ريال مدريد» في 27 فبراير العام 2006، بعد أن تعرض لانتقادات بسبب تركيزه الشديد على جاذبية العلامة التجارية للنادي في جميع أنحاء العالم بدلًا عن تحقيق النجاحات على أرض الملعب.

وقال بيريز عن كاسياس الذي حمى عرين «ريال مدريد» في 725 مباراة: «إنه ليس حارس مرمى لريال مدريد، إنه ليس كذلك ولم يكن أبدًا، لقد كان الفشل الكبير الذي عانينا منه، ولكن الجماهير يعشقونه، يحبونه ويتحدثون إليه، لا أعرف لماذا يدافعون عنه كثيرًا، حسنًا، إنه إحدى عمليات الاحتيال الكبرى في النادي، والثانية هي راؤول، أكبر خدعتين في ريال مدريد هما راؤول أولًا وكاسياس الثاني».

وتأتي هذه التسريبات في وقت يتعرض فيه بيريز لانتقادات شديدة بسبب دوره البارز في الجهود المبذولة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي يسعى من خلاله لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

أما سبب انتقاده لراؤول غونزاليس، أسطورة هجوم النادي الذي سجل 323 هدفاً في 741 مباراة مع الفريق الملكي ويعتبر ثاني أفضل هداف في تاريخه، فقال بيريز: «راؤول سيئ، إنه يعتقد أن ريال مدريد ملكه ويستخدم كل ما هو موجود في مدريد لمصلحته، إنه شخصية سلبية، يدمر ريال مدريد ويحطم الروح المعنوية للاعبين، ثم يقولون ريال مدريد هو السيئ وليس راؤول».