تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 01:26 مساء
مهاجم دورتموند هالاند. (فرانس برس)

يواصل تشيلسي اللندني رحلة التعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند، النرويجي هالاند، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، وذكرت جريدة «ديلي ميل»، أن إدارة «البلوز» مستعدة لتقديم 150 مليون جنية إسترليني، من أجل الحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ(20 عاماً).

وتمكن هالاند من تسجيل 41 هدفاً خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، رفقة بروسيا دورتموند، من خلال المشاركة في 41 مباراة، وأكدت الجريدة البريطانية أن كل من كالوم هودسون أودوي، وحكيم زياش، وتامي أبراهام، وأوليفيه جيرو، في طريقهم للرحيل عن «البلوز» هذا الصيف، بحسب ما نقله موقع «24».

وشارك أودوي في 7 مباريات فقط تحت قيادة توماس توخيل خلال الموسم الماضي، وذلك على الرغم من أنه كان على مقربة من الانضمام إلى بايرن ميونخ في صيف 2020.

أما أبراهام فلم يشارك سوى في مباراتين رفقة تشيلسي منذ منتصف فبراير، كما سيرحل زياش عن تشيلسي، على الرغم من مشاركته في (39 مباراة) في الموسم الماضي، وتسجيله (6 أهداف)، ويود تشيلسي تجميع 90 مليون يورو من بيع هؤلاء اللاعبين، وذلك من أجل الانقضاض على صفقة هالاند بأفضل شكل ممكن هذا الصيف.

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