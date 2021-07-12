إيطاليا في صدارة الأرقام الأوروبية المذهلة بعد قنص «يورو 2020»

منتخب إيطاليا يحمل كأس يورو 2020. (إنترنت)

مع إحراز المنتخب الإيطالي لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو2020»، بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، على ملعب ويمبلي، إثر تعادل بهدف لكل منهما والتمديد للأشواط الإضافية، يكون قد سجل حزمة من الأرقام الفريدة والقياسية، بحسب رصد موقع «آس» الإسباني.

- فاز جانلويجي دوناروما في كل من المباريات الخمس التي خاض فيها فريقه ركلات الترجيح بواقع ثلاث مع فريقه واثنتين مع المنتخب الوطني.

- لم يحاول هاري كين التسديد أو خلق فرصة للمرة الثانية فقط في 61 مباراة لعبها مع إنجلترا، وحدث ذلك لأول مرة في ظهوره كبديل لمدة 29 دقيقة ضد سويسرا في العام 2018.

- فازت إيطاليا بلقبها السادس في البطولات الكبرى بواقع 4 كأس العالم و2 يورو؛ من بين الدول الأوروبية، فازت ألمانيا فقط بـ7.

- فازت إيطاليا بكأسها الثانية في بطولة أوروبا بعد 53 عامًا من أول لقب لها العام 1968، وهي أكبر فجوة لفريق واحد في تاريخ المسابقة.

- فازت إنجلترا بنسبة 22٪ فقط (2/9) من ركلات الترجيح في البطولات الكبرى سواء كأس العالم أو يورو، وهي أقل نسبة من أي دولة أوروبية شاركت في ثلاث مباريات أو أكثر.

- بطل كأس أمم أوروبا 2020 ثاني نهائي للبطولة يتم تحديده من خلال ركلات الترجيح، بعد نهائي 1976.

- أصبح ليوناردو بونوتشي (34 عامًا و71 يوما) أكبر هداف سناً في نهائي كأس الأمم الأوروبية، متغلبًا على الرقم القياسي السابق لبيرند هولزينباين في العام 1976 (30 عامًا و103 يومًا).

- يبلغ عمر بوكايو ساكا 19 عاما و309 أيام، وهو رابع أصغر لاعب يظهر في نهائيات بطولة أوروبا، بعد ريناتو سانشيز (2016) وكريستيانو رونالدو (2004) وأناتولي بايداتشني (1972).

- في سجل إيطاليا 33 مباراة دون هزيمة قبل أن يصل إلى النهائي.

- الهدف الذي أحرزه للوك شو أسرع هدف يتم تسجيله في نهائي بطولة أوروبا، بالإضافة إلى أنه أول هدف له على الإطلاق مع منتخب إنجلترا.

- بـ36 عاما و331 يوما، أصبح جورجيو كيليني أكبر لاعب يبدأ نهائيا في كأس الأمم الأوروبية كقائد، متجاوزا جيانلويجي بوفون مع إيطاليا في النهائي الذي خسر أمام إسبانيا في العام 2012 (34 عاما و 154 يوما).