اعتقالات لمشجعين وإصابات رجال شرطة في أعقاب فوز إيطاليا بـ«يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 09:30 صباحا
مشجع أمام الستارة الأمنية في شوارع لندن. (إنترنت)

كشفت شرطة العاصمة البريطانية لندن، سلسلة اعتقالات، أسفرت عن حجز 49 شخصًا، كما أصيب 19 شرطيًا، خلال عملية للشرطة مرتبطة بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية، التي جرت بين إنجلترا وإيطاليا على ملعب ويمبلي.

تابعت شرطة لندن، أنه «في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، بلغ إجمالي المعتقلين 49 شخصًا خلال عملية للشرطة، من أجل مباراة كرة القدم في جرائم مختلفة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في تغريدة للشرطة على تويتر: «من المحبط أن 19 من أفراد شرطتنا أصيبوا أثناء مواجهتهم لحشود غاضبة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».

وشكرت شرطة العاصمة أيضًا عشرات الآلاف من المشجعين الذين كانت لديهم روح طيبة، وتصرفوا بمسؤولية.

وفازت إيطاليا على إنجلترا (3-2) بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي، لتتوّج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها، بينما خسرت إنجلترا اللقب في أول مرة تصل فيها لنهائي كأس أوروبا.

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