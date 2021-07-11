التشكيل الرسمي لنهائي أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 08:23 مساء
ملعب ويمبلي. (صفحة يورو 2020 عبر فيسبوك)

تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، مباراة الختام في بطولة «يورو 2020»، بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، أعلن تشيكله ليضم: جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، إيمرسون، نيكولو باريلا، جورجينو، ماركو فيراتي، فيديريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إنسيني.

أما المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، فقد أعلن تشكيله ليضم: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماغواير، هاري كين، رحيم ستيرلينغ، كييران تريبيير، كالفن فيليبس، ماسون ماونت.

ملعب ويمبلي. (صفحة يورو 2020 عبر فيسبوك)
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