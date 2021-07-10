عقوبة على الكرة الإنجليزية قبل ساعات من نهائي اليورو أمام إيطاليا

ساوثغيت أمام مانشيني. (صفحة يورو 2020 عبر فيسبوك)

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عقوبة مالية ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة، بسبب سلوك مشجعي المنتخب الإنجليزي خلال المباراة أمام نظيره الدنماركي في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وفرض «يويفا»، اليوم السبت، غرامة قيمتها 30 ألف يورو (35 ألفًا و600 دولار) ضد الاتحاد الإنجليزي، بعد أن قام مشجع بتوجيه شعاع ليزر نحو حارس مرمى المنتخب الدنماركي كاسبر شمايكل، كما قام مشجعون بإطلاق صيحات استهجان وألعاب نارية خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى النهائي ويقف على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب، عندما يواجه نظيره الإيطالي غدًا الأحد على اللقب.