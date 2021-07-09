«صداقتنا على المحك».. نيمار يعلق على مواجهة ميسي في نهائي «كوبا أميركا»

نيمار وميسي. (إنترنت)

أكد جناح منتخب البرازيل، وفريق باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، أنه سيضع صداقته مع ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، جانبا قبل نهائي كوبا أميركا 2021، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو.

ميسي يدخل المباراة، وهو يبحث عن لقبه القاري الأول مع الأرجنتين، حيث لم ينجح من قبل في الفوز بأي لقب مع التانجو، ولم يتمكن من الفوز في نهائي كأس العالم 2014، ونهائيات كوبا أميركا 2007، 2015 و2016.

وقال نيمار، في تصريحات نقلتها شبكة «جول» العالمية: «ميسي كما أقول دائما أفضل لاعب رأيته يلعب، وهو صديق رائع، لكننا الآن في نهائي ومتنافسين».

وأضاف نيمار، خلال تصريحاته: «نحن الآن في مباراة نهائية لذا نحن متنافسان وأريد حقا الفوز بهذا اللقب؛ فسيكون هو أول ألقابي في كوبا أميركا، وميسي يبحث عن أول ألقابه مع الأرجنتين منذ عدة سنوات، وفي كل مباراة البرازيل لا تكون موجودة في البطولة أهتف له».

وأتم لاعب المنتخب البرازيلي تصريحاته ضاحكا: «الآن البرازيل هي المنافس، لذلك فإن صداقتنا على المحك»، قبل أن يضيف: «الاحترام بيننا ما زال عظيما لكن بإمكان شخص واحد فقط أن يخرج منتصرا».

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني، يوم (الأحد) المقبل الموافق 11 يوليو في نهائي كوبا أميركا.