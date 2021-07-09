حضور جماهيري محدود في نهائي «كوبا أميركا»

ملعب نهائي «كوبا أميركا». (إنترنت)

أكد مكتب رئيس بلدية ريو دي جانيرو، اليوم الجمعة، أن المسؤولين قرروا السماح بحضور جماهيري محدود لنهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا يوم السبت بواقع 6500 متفرج أو 10% من سعة الملعب.

وأضاف، في بيان، أن السلطات لن تسمح بحضور المباراة إلا للأشخاص الذين وجه لهم اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) الدعوة، وسيتعين على كل الحاضرين تقديم شهادة باختبار سلبي لكوفيد-19 قبل دخول الملعب.

وقالت المدينة، إنه سيتم توزيع الحاضرين على كل أرجاء الملعب بدلا من الجلوس في منطقة واحدة.

وكانت الحكومة البرازيلية تعرضت لانتقادات واسعة من خبراء صحة ومواطنين، لاستضافة كأس كوبا أميركا في وقت تعاني فيه البلاد للسيطرة على الوباء.

وأصيب نحو 140 شخصا يرتبطون بالبطولة الحالية بفيروس كورونا بحلول أواخر يونيو.