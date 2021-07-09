كيليان مبابي يلمح لراموس عن مستقبله في «حديقة الأمراء»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 03:29 مساء
كيليان مبابي. (إنترنت)

كشفت مصادر صحفية، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ألمح إلى مستقبله لزميله الجديد سيرجيو راموس في «حديقة الأمراء».

وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الخميس، تعاقده رسميا مع المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وقال برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، إن كيليان مبابي تحدث مع سيرجيو راموس عن الفوز بالبطولات معًا في الموسم المقبل.

ويعني ذلك أن مبابي صاحب الـ22 عامًا لا يخطط لترك باريس سان جيرمان هذا الصيف، كما تزعم الكثير من التقارير الصحفية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وتربطه الصحافة بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أطباء باريس سان جيرمان أشادوا بالحالة البدنية لراموس، وقالوا إنه يبدو في عمر الـ25 عامًا فقط.

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