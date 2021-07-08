رسميا.. الهولندي كويبرس حكما لنهائي «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 07:44 مساء
الهولندي كويبرس. (إنترنت)

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، الهولندي بيورن كويبرس، لقيادة نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم الذي يجمع إنجلترا مع إيطاليا في ويمبلي، الأحد المقبل.

ويعد كويبرس أول حكم هولندي يقود نهائي اليورو، وبدأ بيورن مسيرته في مسابقات الدوري الهولندية قبل أن يصبح حكما دوليا في 2006، وسيدير سابع نهائي مسابقة تابعة ليويفا في تاريخه.

وسبق له إدارة نهائي الدوري الأوروبي مرتين ونهائي دوري الأبطال مرة واحدة، وكان أيضا ضمن طاقم التحكيم في بطولة أوروبا 2012 و2016 وآخر نسختين لكأس العالم.

وفي نسخة العام الجاري في بطولة أوروبا أدار كاوبرز مباراتين في دور المجموعات الدنمارك ضد بلجيكا وسلوفاكيا أمام إسبانيا ومباراة في دور الثمانية بين التشيك والدنمارك.

وسيعاون كويبرس في النهائي، الأحد، الثنائي الهولندي ساندر فان روكل وإرفين زاينسترا، بينما سيكون الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي الحكم الرابع.

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