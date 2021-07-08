بعد فترة كبيرة من الترقب.. أولمبياد طوكيو 2020 تعلن القرار الحزين رسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 06:03 مساء
الكمامة تحاصر شعار الأولمبية الدولية (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا، عن أن منظمي أولمبياد طوكيو اتفقوا على تنظيم الألعاب من دون جماهير في ظل حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا.

وقررت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، فرض حالة طوارئ متعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في طوكيو، قبل أسبوعين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وأكدت الحكومة أن حالة الطوارئ سيتم تطبيقها اعتبارا من الإثنين المقبل حتى 22 أغسطس، بشكل موقت، ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

يذكر أن السبب وراء فرض حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو منذ ظهور الوباء في مطلع العام الماضي، هو وجود زيادة كبيرة أخرى حاليا في أعداد إصابات فيروس كورونا.

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