بعدما حط الرحال في باريس.. راموس يكشف السر وراء ارتدائه «الرقم 4»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 02:50 مساء
سيرجيو راموس. (تويتر)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، ضم النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد السابق، لتدعيم خط دفاعه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب النادي الفرنسي: رسميا، سيرجيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي رقم 4 في قميص باريس سان جيرمان، وعبّر عن سعادته بإيجاد هذا الرقم.

وقال النادي الباريسي على موقعه الرسمي: «يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام سيرجيو راموس إلى صفوفه.. المدافع الإسباني وقع عقدًا لمدة عامين، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023».

وأوضح راموس، في تصريحات مع قناة النادي الرسمية: «هذا الرقم 4، أقدره كثيرًا بالخرافات، لأنني حصلت عليه منذ بداية مسيرتي، ثم رافقني طوال حياتي، ولاحقني، وجلب لي الحظ، والكثير من الانتصارات.. الآن رقم 4 يعتبر جزءًا مني كشخص وحياتي المهنية».

وتابع راموس عن الرقم 4: «بالنسبة لي، إنه لشرف لي أن أتمكن من ارتداء هذا الرقم في مثل هذا الفريق الجميل باريس سان جيرمان.. لذا سيكون بالضرورة ارتداء رقمي هنا في باريس».

ووصل راموس إلى العاصمة الفرنسية، صباح الأربعاء، رفقة عائلته، للخضوع للكشف الطبي في سان جيرمان، وبعدها وقع العقد مع النادي الفرنسي.

واتفق راموس مع سان جيرمان على توقيع عقد لمدة موسمين، بعد وصوله في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

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