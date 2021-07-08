رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 01:07 مساء
راموس. (تويتر)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع أسطورة ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرجيو راموس، بعقد لعامين حتى 2023، ما يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على الأرجح في مسيرة ابن الـ35 عامًا.

وبتعاقده مع لاعب من طراز بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 الذي يحل في «بارك دي برانس» كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، يعزز سان جيرمان طموحه بتحقيق الحلم الأكبر المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تُوّج بها الإسباني في أربع مناسبات مع النادي الملكي، وفق وكالة «فرانس برس».

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