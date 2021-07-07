«برشلونة» لا يستطيع تسجيل اللاعبين الجدد.. والحل في بيع 5 من نجومه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 09:43 مساء
لاعبو برشلونة. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي «برشلونة» بات غير قادر قانونيًّا على إتمام تسجيل اللاعبين الجدد الذين أعلن التعاقد معهم في الفترة الأخيرة.

وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، إن «برشلونة» وبسبب الديون المتراكمة عليه، التي قاربت ملياري يورو، غير قادر على إتمام تسجيل اللاعبين الجدد، وذلك بسبب تجاوزه سقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وأوضحت الجريدة، أن الأمر يتعلق بالأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والهولندي ممفيس ديباي، والإسباني إريك غارسيا، والبرازيلي إيمرسون، وجميعهم لاعبون تحرروا من عقودهم مع أنديتهم.

وأشارت الجريدة إلى أن السبب في ذلك هي أمور قانونية تتعلق باشتراطات مالية، على النادي الوفاء بها، قبل إتمام التعاقد وتحديد رواتب اللاعبين الجديد، والأمور المالية المرتبطة بعقودهم. 

وتابعت أن النادي بات في وضع حرج للغاية، لأن تجديد عقد أهم لاعب في صفوفه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا يزال متعثرًا لنفس السبب.

وأكدت أن النادي بات مجبرًا وأكثر من أي وقت مضى على التخلص من خمسة نجوم بارزين، هم الفرنسيان عثمان ديمبلي وسامويل أومتيتي، والبوسني ميراليم بيانيتش والبرازيلي كوتينيو والإسباني بوسكيتس. 

وفي حال تمكن رئيس النادي خوان لابورتا من التخلص من هؤلاء اللاعبين في أقرب فرصة، فسيتمكن من تحقيق بعض التوازن في الأمور المالية، وبالتالي ستحدث انفراجة، ويستكمل تسجيل اللاعبين الجدد، بجانب توقيع عقد جديد مع ليونيل ميسي، خاصة أن رواتب هؤلاء اللاعبين مرتفعة جدًّا.

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