ميسي يعلق على مواجهة نيمار في نهائي كوبا أمريكا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 05:56 مساء
ميسي ونيمار. (أرشيفية : إنترنت)

شدد قائد المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، على صعوبة مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام نظيره البرازيلي، ضمن نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وأوضح ميسي وفقًا لـ"ماركا" أنه بالطبع يعرف قدرات المنتخب البرازيلي جيدًا، وخصوصًا زميله السابق في صفوف برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، نيمار دا سيلفا.

وأضاف ميسي أن نيمار شاب جيد، وأن المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين، هي المباراة التي توقعها الجميع، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون متكافئة جدًا، ومعقدة للغاية.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل لنهائي كوبا أمريكا، عقب انتصاره على منتخب كولومبيا بركلات الترجيح ضمن نصف نهائي البطولة.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره المنتخب البرازيلى فى المباراة النهائية المقرر لها فى الثانية من فجر يوم الأحد المقبل، على ملعب "ماراكانا".

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