«يورو 2020» تشعل صراعي لشبونة وبنفيكا على الليبي المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 03:49 مساء
المصراتي على غلاف جريدة «أبولا». (صفحة أخبار المحترفيين الليبيين عبر فيسبوك).

وضع نادي سبورتينغ لشبونة زعيم الأندية البرتغالية المحترف الليبي بصفوف سبورتينغ براغا المعتصم بالله المصراتي على جدول الأعمال ضمن دائرة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضعت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة الليبي الدولي المصراتي كبديل أول في حال رحيل اللاعب البرتغالي جواو بالينيا والذي طالب إدارة سبورتينغ بالرحيل بعد أداء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة «يورو 2020»، بحسب ما كشفته جريدة «أبولا» الشهيرة والتي ظهر على غلافها الرئيسي المصراتي، بحسب ما نقلته صفحة أخبار المحترفيين الليبيين عبر «فيسبوك».

وشارك بالينيا في مباراتي منتخب بلاده البرتغال أمام بلجيكا وفرنسا الأمر الذي فتح له باب الانتقال ووداع ناديه سبورتينغ من قبل العديد من الأندية الأوروبية وفي حال رحيله سيكون لاعب الوسط الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي أول البدلاء له.

وإذا تحقق رحيل بالينيا، فقد يكون الانتقال إلى المصراتي بمثابة رد فعل من سبورتينغ لشبونة على منافسه نادي بنفيكا الذي يضع المصراتي ضم اهتماماته؛ حيث يسعى لضمه هو الآخر.

المصراتي على غلاف جريدة «أبولا». (صفحة أخبار المحترفيين الليبيين عبر فيسبوك).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اغتيال رئيس هايتي في منزله وإصابة زوجته
دولى
مشروع قرار تونسي بمجلس الأمن يدعو إثيوبيا لوقف ملء سد النهضة
عربى
إيطاليا طرفا أول في نهائي «يورو 2020» بعد عبور إسبانيا بركلات الترجيح
رياضة عالمية
تطورات «كورونا»: العالم تحت رحمة «دلتا».. وجهود إندونيسية لتأمين الأكسجين
عربى
شاهد مواجهة المحلة (0 × 3) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية جديدة من «سيتروين»