«يورو 2020» تشعل صراعي لشبونة وبنفيكا على الليبي المصراتي

المصراتي على غلاف جريدة «أبولا». (صفحة أخبار المحترفيين الليبيين عبر فيسبوك).

وضع نادي سبورتينغ لشبونة زعيم الأندية البرتغالية المحترف الليبي بصفوف سبورتينغ براغا المعتصم بالله المصراتي على جدول الأعمال ضمن دائرة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضعت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة الليبي الدولي المصراتي كبديل أول في حال رحيل اللاعب البرتغالي جواو بالينيا والذي طالب إدارة سبورتينغ بالرحيل بعد أداء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة «يورو 2020»، بحسب ما كشفته جريدة «أبولا» الشهيرة والتي ظهر على غلافها الرئيسي المصراتي، بحسب ما نقلته صفحة أخبار المحترفيين الليبيين عبر «فيسبوك».

وشارك بالينيا في مباراتي منتخب بلاده البرتغال أمام بلجيكا وفرنسا الأمر الذي فتح له باب الانتقال ووداع ناديه سبورتينغ من قبل العديد من الأندية الأوروبية وفي حال رحيله سيكون لاعب الوسط الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي أول البدلاء له.

وإذا تحقق رحيل بالينيا، فقد يكون الانتقال إلى المصراتي بمثابة رد فعل من سبورتينغ لشبونة على منافسه نادي بنفيكا الذي يضع المصراتي ضم اهتماماته؛ حيث يسعى لضمه هو الآخر.

المصراتي على غلاف جريدة «أبولا». (صفحة أخبار المحترفيين الليبيين عبر فيسبوك).