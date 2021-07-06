رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم أشرف حكيمي حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 06:58 مساء
باريس سان جيرمان يعلن ضم أشرف حكيمي. (تويتر)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي التعاقد مع النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، حتى 2026، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي العاصمة الفرنسية على «تويتر» فيديو صغيرا يظهر فيه اللاعب الشاب بالقميص الباريسي.

واجتاز أشرف حكيمي الفحص الطبي في سان جيرمان بنجاح، ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الفرنسي.

وظهر حكيمي في نادي باريس سان جيرمان رفقة ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي ووكيل أعمال أليخاندرو كامانو. بعد خضوعه للفحص الطبي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق رسمي مع أشرف حكيمي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 70 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يعلن ضم أشرف حكيمي. (تويتر)
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