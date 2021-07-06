قمة نارية بين الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي «كوبا أميركا»

ميسي مع منتخب الأرجنتين. (إنترنت)

يصطدم منتخب الأرجنتين بمنافسه كولومبيا، في تمام الساعة الثالثة صباح غد الأربعاء، بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا، على ملعب نيسلون سانتوس الأولمبي، وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أميركا، بعد الفوز على الإكوادور 3-0، فيما صعد المنتخب الكولومبي لنفس الدور، بعد التغلب علي أوروغواي 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويطمح منتخب الأرجنتين في تخطي كولومبيا، وخطف تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية لكوبا أميركا 2021، ويعول مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، على النجم ليونيل ميسي، في إنجاز مهمة الفوز علي كولومبيا، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويقدم منتخب الأرجنتين أداء مميزا في بطولة كوبا أميركا، بدءا من دور المجموعات وصولا للدور نصف النهائي، ولعب منتخب الأرجنتين أربع مباريات في دور المجموعات ببطولة كوبا أميركا، مقسمة ما بين ثلاثة انتصارات، وتعادل وحيد.

وتأهل «التانغو» إلى دور الثمانية من بطولة كوبا أميركا، واستطاع أن يتغلب على الإكوادور 3-0، ليصعد إلى الدور قبل النهائي، ويتصدر النجم ليونيل ميسي، صدارة هدافي بطولة كوبا أميركا، برصيد أربعة أهداف، وبفارق هدف عن نجم بيرو، جيانلوكا لابادولا.

وسيواجه منتخب الأرجنتين صعوبة كبيرة في مباراة كولومبيا، لا سيما في ظل القوة البدنية التى يتمتع بها لاعبو الأخير، ووجود عدد من عناصر الخبرة داخل صفوفه، أمثال ثنائي أتالانتا، دوفان زاباتا، ولويس مورييل، ونجم توتنهام، دافينسون سانشيز، ولاعب يوفنتوس، خوان كوادرادو.

واختارت لجنة حكام «كونميبول»، الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، حكما لمباراة الأرجنتين​ وكولومبيا في نصف نهائى كوبا أميركا.