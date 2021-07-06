الإجابة في ويمبلي الليلة.. من في نهائي «يورو 2020» إسبانيا أم إيطاليا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 04:25 مساء

يحتضن ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، مواجهة نارية تجمع بين المنتخبين الإيطالي والإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، اليوم الثلاثاء، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخبين، وسيواجه الفائز من موقعة الليلة في نهائي بطولة يورو 2020، الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام غدا الأربعاء، وذلك يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي أيضا.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مهمة إدارة مباراة منتخبي إيطاليا وإسبانيا، الليلة، إلى الحكم الألماني الشهير فيليكس بريش، الذي يعد الأفضل في العالم بالوقت الحالي، وتأهل منتخب إيطاليا إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد تسع نقاط، بتحقيق ثلاثة انتصارات على منتخبات تركيا وسويسرا وويلز، ثم الفوز على منتخب النمسا بنتيجة 2-1 في دور الـ16، وبنفس النتيجة استطاع إقصاء منتخب بلجيكا القوي من الدور ربع النهائي.

ويعد منتخب إيطاليا هو الوحيد في بطولة أمم أوروبا، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، ويطمح بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني إلى الفوز، ومواصلة سلسلة اللا هزيمة التي بلغت 32 مباراة على التوالي، والاقتراب من رقم منتخبي البرازيل وإسبانيا القياسي البالغ 35 مباراة.

أما المنتخب الإسباني فبدأ بطولة يورو 2020 بداية ضعيفة، بالتعادل مع منتخبي السويد وبولندا في أول مباراتين في دور المجموعات، ثم الفوز على سلوفاكيا بخماسية، ليحتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط.

وفي دور الـ16، نجح منتخب إسبانيا في تخطي عقبة منتخب كرواتيا القوي، بالفوز بنتيجة 5-3، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ثم الفوز بصعوبة على منتخب سويسرا بركلات الترجيح في دور الثمانية.

ويعد منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، هو المنتخب الأكثر تسجيلا للأهداف في يورو 2020، حتى الآن، برصيد 12 هدفا، يليه المنتخبان الإيطالي والدنماركي، برصيد 11 هدفا.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا، أقيمت في يورو 2016 الماضية في فرنسا، وتغلب حينها منتخب الأزوري بثنائية دون رد في دور الـ16.

كما تعد مباراة اليوم تكرار لنهائي يورو 2012، حين فاز منتخب إسبانيا حينها على نظيره الإيطالي 4-0، وتوج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا مرة واحدة من قبل في العام 1968، في حين حصد منتخب إسبانيا اللقب ثلاث مرات، في أعوام 1964 و2008 و2012، وهم أصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب مع المنتخب الألماني.

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