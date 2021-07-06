بليشكوفا أولى المتأهلات إلى نصف النهائي في «ويمبلدون» للتنس

التشيكية كارولينا بليشكوفا. (أرشيفية - إنترنت)

باتت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة الثالثة العشرة عالميا، أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش السادسة والستين 6-2 و6-2، اليوم الثلاثاء، في ربع النهائي.

وضربت بليشكوفا (29 عاما) موعدا في نصف النهائي مع إحدى الأستراليتين آشلي بارتي الأولى أو أيلا تومليانوفيتش الـ75 واللتين تلتقيان لاحقا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفكت بليشكوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، النحس الذي لازمها في ثمن نهائي البطولة الإنجليزية في العامين الأخيرين، وبلغت دور الأربعة للمرة الثالثة في الرابعة في البطولات الأربع الكبرى بعد أستراليا المفتوحة العام 2019 وفرنسا المفتوحة العام 2017 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016 عندما بلغت المباراة النهائية، وخسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر.