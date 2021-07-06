بليشكوفا أولى المتأهلات إلى نصف النهائي في «ويمبلدون» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 04:17 مساء
التشيكية كارولينا بليشكوفا. (أرشيفية - إنترنت)

باتت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة الثالثة العشرة عالميا، أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش السادسة والستين 6-2 و6-2، اليوم الثلاثاء، في ربع النهائي.

وضربت بليشكوفا (29 عاما) موعدا في نصف النهائي مع إحدى الأستراليتين آشلي بارتي الأولى أو أيلا تومليانوفيتش الـ75 واللتين تلتقيان لاحقا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفكت بليشكوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، النحس الذي لازمها في ثمن نهائي البطولة الإنجليزية في العامين الأخيرين، وبلغت دور الأربعة للمرة الثالثة في الرابعة في البطولات الأربع الكبرى بعد أستراليا المفتوحة العام 2019 وفرنسا المفتوحة العام 2017 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016 عندما بلغت المباراة النهائية، وخسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات
ليبيا
بالكور: الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون خطة واضحة
ليبيا
13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
«الصحة العالمية» تحدد أسباب تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يلتهم 76 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق