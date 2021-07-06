سفينة «برشلونة» تسقط غريزمان من أجل إنقاذ ميسي

غريزمان و ميسي. (أرشيفية - إنترنت)

أكدت تقارير إخبارية، أن نادي «برشلونة» مستعد لفتح الباب أمام رحيل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال الصيف الجاري، للتخفيف من أزمته المالية، ويرغب نادي «برشلونة» في التقليل من حجم الرواتب التي يتحصل عليها لاعبو الفريق.

أيضًا من بين أهداف «برشلونة» عدم خرق قواعد اللعب المالي النظيف، لذا فقد يضطر للاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي 30 عامًا، وفقًا لما أوردته جريدة «ماركا» الرياضية، ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان غريزمان انضم لصفوف «البرسا» في صيف 2019 قادمًا من «أتلتيكو مدريد»، بعقد يمتد حتى يونيو 2024، وأوضح المصدر أن الهدف من التضحية بغريزمان هو الإبقاء على نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، الذي انتهى عقده رسميًّا مع «البلاوغرانا» آخر الشهر الماضي، ويأمل ناديه في التوصل لاتفاق نهائي لتجديد تعاقده.

كما أن غريزمان قد يكون أسير دكة البدلاء، بعد تعاقد إدارة النادي مع سرجيو أغويرو، وممفيس ديباي، لذا فسيكون البحث عن نادٍ آخر له أفضل خيار، وشارك نجم «ريال سوسييداد» السابق، في 51 مباراة مع «البرسا» الموسم الماضي، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 13 هدفًا.