سفينة «برشلونة» تسقط غريزمان من أجل إنقاذ ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 12:32 مساء
غريزمان و ميسي. (أرشيفية - إنترنت)

أكدت تقارير إخبارية، أن نادي «برشلونة» مستعد لفتح الباب أمام رحيل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال الصيف الجاري، للتخفيف من أزمته المالية، ويرغب نادي «برشلونة» في التقليل من حجم الرواتب التي يتحصل عليها لاعبو الفريق.

أيضًا من بين أهداف «برشلونة» عدم خرق قواعد اللعب المالي النظيف، لذا فقد يضطر للاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي 30 عامًا، وفقًا لما أوردته جريدة «ماركا» الرياضية، ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان غريزمان انضم لصفوف «البرسا» في صيف 2019 قادمًا من «أتلتيكو مدريد»، بعقد يمتد حتى يونيو 2024، وأوضح المصدر أن الهدف من التضحية بغريزمان هو الإبقاء على نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، الذي انتهى عقده رسميًّا مع «البلاوغرانا» آخر الشهر الماضي، ويأمل ناديه في التوصل لاتفاق نهائي لتجديد تعاقده.

كما أن غريزمان قد يكون أسير دكة البدلاء، بعد تعاقد إدارة النادي مع سرجيو أغويرو، وممفيس ديباي، لذا فسيكون البحث عن نادٍ آخر له أفضل خيار، وشارك نجم «ريال سوسييداد» السابق، في 51 مباراة مع «البرسا» الموسم الماضي، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 13 هدفًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات
ليبيا
بالكور: الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون خطة واضحة
ليبيا
13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
«الصحة العالمية» تحدد أسباب تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
الخارجية الروسية: فيرشينين وكوبيش ناقشا في جنيف تفاصيل الوضع الراهن لعملية ...
ليبيا
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يلتهم 76 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق