بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود

بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير. (إنترنت)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رفع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأحداث الرياضية، بداية من يوم 19 يوليو الجاري.

وقال جونسون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، إن بريطانيا ستدخل في المرحلة الرابعة من رفع القيود المفروضة خلال الفترة الماضية، بداية من 19 يوليو.

وأضاف: «سنزيل القيود المفروضة ونسمح للناس بإتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا».

وجاءت تلك الخطوة، لتفتح الباب أمام الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).