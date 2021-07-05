آرسين فينغر يدعم فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

آرسين فينغر. (إنترنت)

كشف مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، آرسين فينغر، أنه من أنصار مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بدلا من إقامتها الحالية كل أربع سنوات.

وقال "فينغر"، الذي يشغل حاليا منصب مدير تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إن إقامة دورة كأس العالم على أساس أربع سنوات لم تكن أمرا محفورا في الصخر، لأن هناك العديد من الفرق أكثر مما هو في أوروبا.

وأوضح فيتغر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم ، عليك أن تفكر في هذا، لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، هناك 156 دولة أخرى في العالم".

وأشار إلى أن هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 منها لم يسق لها المشاركة في كأس العالم.. وهذه الدول تنتظر كأس العالم كل أربع سنوات، دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها.

ويجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالياً دراسة جدوى لإقامة بطولات الرجال والسيدات بكأس العالم كل عامين بدلاً من أربع سنوات.