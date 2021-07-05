البرازيل تواجه بيرو في نصف نهائي «كوبا أميركا» وسط احتمالية لضرب موعد مع الأرجنتين

مباراة البرازيل وبيرو في دور المجموعات. (أرشيفية - إنترنت)

يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب بيرو، في تمام الساعة الواحدة من صباح غدٍ الثلاثاء، بتوقيت ليبيا، ضمن نصف نهائي بطولة «كوبا أميركا» لكرة القدم، وتتنافس البرازيل وبيرو للمرة الثانية في النسخة الحالية، وهي السابعة والأربعون لأقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في العالم، لتحديد أول المتأهلين للنهائي، بعد أن اكتسح منتخب البرازيل نظيره برباعية نظيفة في دور المجموعات على الملعب ذاته «نيلتون سانتوس» الذي سيعودان إليه.

تأتي العودة إلى ملعب «نيلتون سانتوس»، رغم شكوى المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، من سوء أرضيته، مطالبًا بعدم إقامة نصف النهائي على الملعب ذاته في ريو دي جانيرو، ويلتقي الفائز في المباراة النهائية المقررة على ملعب «ماراكانا»، السبت المقبل، مع الأرجنتين أو كولومبيا اللتين تلتقيان الثلاثاء في برازيليا.

ويقدم منتخب البرازيل، بطل العالم خمس مرات، مستويات مميزة في البطولة، حيث حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في دور المجموعات حاصدًا ثلاثة انتصارات ضد فنزويلا، البيرو، وكولومبيا وتعادل الإكوادور لتتصدر المجموعة الثانية.

وعانى منتخب البرازيل لإقصاء تشيلي بطلة 2015 و2016 في الدور ربع النهائي بهدف نظيف للبديل لوكاس باكيتا في الدقيقة 46 قبل أن تكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 إثر طرد مهاجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس، لارتكابه خطأ متهورًا على أوخينيو مينا، سيحرمه من المشاركة في نصف النهائي.

وكانت بيرو احتلت وصافة المجموعة الثانية خلف البرازيل مع انتصارين، وتعادل وخسارة وتأمل بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخها، وبلغت بيرو حاملة اللقب العامين 1939 على أرضها و1975، نصف النهائي بعد أن ابتسمت لها ركلات الترجيح 4-3 أمام الباراغواي بعد تعادلهما 3-3 في جويانيان، وستفتقد بيرو بدورها مهاجم الهلال السعودي أندريه كاريو صاحب الهدفين وتمريرة حاسمة في البطولة، الذي طرد في الدقائق الأخيرة من المواجهة ضد الباراغواي.