حارس برشلونة يفضل آرسنال عن روما وإيفرتون

نوربيرتو نيتو. (أرشيفية - إنترنت)

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي إلى التعاقد مع حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل تدعيم عرينه بحارس مميز وصاحب قدرات فنية كبيرة وخبرات مميزة خلال الفترة المقبلة، ويبدو أنه عثر على ضالته في الدوري الإسباني؛ حيث عاد لمطادرة هدف قديم له في نادي برشلونة بطلب الحارس نوربيرتو نيتو.

ويغري آرسنال الحارس بالحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع «المدفعجية» في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عامين من جلوسه على مقاعد البدلاء في برشلونة، كبديل للحارس الألماني العملاق مارك أندريه تير شتيغن؛ حيث كتبت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الحارس نوربيرتو نيتو، واحد من اللاعبين الذين منحتهم إدارة برشلونة حرية الرحيل عن النادي الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، في ظل رغبته في البحث عن مكان يشارك فيه بصفة مستمرة، كما يرغب برشلونة في تخفيض فاتورة الرواتب داخل النادي، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

وينضم نيتو إلى قائمة من اللاعبين يرغب برشلونة في التخلص منهم من بينهم المدافعون، صامويل أومتيتي وجونيور فيربو وجان كلير توديبو، بالإضافة إلى ماثيوس ولاعب الوسط ميراليم بيانيتش، ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية معروفة بمصادرها القوية داخل نادي برشلونة ومجلس إدارته، فإن ناديي إيفرتون الإنجليزي وروما الإيطالي ينافسان آرسنال على ضم نيتو؛ حيث يرغبان أيضًا في الحصول على توقيع الحارس صاحب الخبرات الكبيرة.

وعلى الرغم من الاهتمام؛ فإن وكيل أعمال الحارس قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع نادي آرسنال في ظل رغبة الحارس أيضًا في ارتداء قميص «المدفعجية» واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان نادي آرسنال قد تقدم بعرض لشراء نيتو خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، لكن برشلونة رفض حينها التفريط في الحارس، بعدم وجود بديل متميز للحارس الأساسي نوير.