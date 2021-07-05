65 مليون يورو تنقل حكيمي إلى حديقة الأمراء

المغربي حكيمي بعد التتويج مع إنتر بالدوري الإيطالي. (أرشيفية - إنترنت)

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاتفاق على صفقة الظهير المغربي أشرف حكيمي من نادي إنتر ميلان الإيطالي لتدعيم صفوفه هذا الصيف، ففي واحدة من أهم الصفقات في الميركاتو الصيفي للموسم المقبل، نجح سان جيرمان في الاتفاق مع المتألق المغربي أشرف حكيمي، من ناديه إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي.

وأعلن باريس سان جيرمان رسميًا خلال الأسبوع الماضي، عن حسم صفقة أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ آخر في شكل مكافآت وفقاً لمردود اللاعب مع ناديه الجديد، وتألق أشرف حكيمي مع إنتر ميلان في الموسم الماضي، وكان أحد أسباب تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي في ظل أدائه المميز وقدراته الفنية العالية ومساهماته الفعالة مع الفريق على صعيدي الدفاع والهجوم، فضلاً عن الأهداف الكثيرة والحاسمة التي سجّلها في مختلف البطولات، بحسب ما نقله موقع «آس» الإسباني.

واضطر إنتر ميلان لبيع اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري من أجل محاولة سداد العجز المالي الذي يعاني منه ويهدد مستقبل الفريق في الفترة المقبلة، وكشفت تقارير إيطالية في الساعات الماضية عن موعد إجراء أشرف حكيمي للفحص الطبي مع نادي باريس سان جيرمان، تمهيدًا لتوقيع العقود، وتقديم اللاعب رسميًا لوسائل الإعلام كنجم جديد في حديقة الأمراء، حيث يخضع للفحص الطبي غدًا الثلاثاء، وسيوقع اللاعب على عقد مع العملاق الفرنسي لمدة 5 سنوات تنتهي في يونيو 2026.