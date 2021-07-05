سواريز يغازل ليفربول ويمني النفس بتحقيق مجد جديد

لويس سواريز. (إنترنت)

فيما يبدو غزل من جانب مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز لناديه ليفربول، كشف عن سبب عدم عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ما لم يتخذ ليفربول خطوات جادة لضمه، بعد أن استمتع صاحب (34 عاماً) بأربعة مواسم رائعة في «ميرسيسايد»، حيث سجل 82 هدفاً في 133 مباراة، وفقد بصعوبة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2014.

لا يزال هذا الرصيد يطارد سواريز، الذي غادر «الريدز» في نفس الصيف، لتشكيل شراكة قاتلة مع ليونيل ميسي في برشلونة، حيث فاز الثنائي بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني معاً، وبعد رحيله قبل 12 شهراً، انضم الأوروغواياني إلى دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد، حيث سجل 21 هدفاً في 32 مباراة بالدوري على الفوز بأول لقب إسباني في 7 مواسم، بحسب ما ذكره موقع «24».

ويشعر سواريز بالسعادة في أتلتيكو مدريد، لكن في مقابلة مع مجلة «ورلد سوكر ماغازين»، لم يرفض تماماً فكرة الانضمام إلى ليفربول في مرحلة ما في المستقبل، وقال سواريز: «اللعب في أي فريق آخر غير ليفربول في إنجلترا سيكون صعباً».

وتابع: «كانت لدي وآمل أن أكون ما زلت أحمل، علاقة جيدة مع جماهير ليفربول، لدرجة أنه سيكون من الغريب بالنسبة لي أن ألعب مع أي فريق آخر، كان من الممكن أن يفوزوا بالدوري مع ليفربول، لكنني سعيد لأن انتظارهم انتهى الآن».

وأكمل: «يبدون كفريق سيتنافس لعدة مواسم جديدة، حتى لو لم يكن هذا هو الأفضل بالنسبة لهم، عادوا إلى حيث ينتمون»، ويحتفظ سواريز بذكريات رائعة عن الفترة التي قضاها في قلعة «الريدز»، لكن المهاجم المخضرم في الوقت الحالي ليس لديه أي خطط لترك فريقه الحالي.