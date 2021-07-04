اقتراب «يورو 2020» من النهاية يمنح انطلاقة مبكرة لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 11:34 مساء
فريق ريال مدريد. (أرشيفية : الإنترنت)

سيبدأ نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي فترة الإعداد للموسم الجديد، غداً الإثنين، في غياب قائده الأبرز خلال السنوات الأخيرة، سرجيو راموس، الذي أعلن قبل أسابيع رحيله عن النادي، وبا تقريبا من نادي باريس سان جيرمان.

وأعلن النادي «الملكي»، اليوم الأحد، أن اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم لمنتخباتهم للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020» أو كوبا أميركا، أو الألعاب الأوليمبية في طوكيو، وكذلك العائدين من الإعارة، سيبدئون الموسم مباشرة بالكشف الطبي المعتاد، بحسب ما نقله موقع «24».

وكشف ريال مدريد أنه بعدها سيبدأ التدريب الأول تحت قيادة أنشيلوتي الذي يعود للجلوس على مقعد المدير الفني للفريق بعد 6 سنوات من ولايته الأولى.

وكانت إدارة النادي «الملكي» قد أعلنت منذ أسابيع عن عودة أنشيلوتي لقيادة الفريق لثلاثة مواسم مقبلة، وبعد 16 موسماً، سيبدأ الريال فترة الإعداد دون القائد سرجيو راموس الذي أعلن قبل أسابيع رحيله عن النادي بعد نهاية عقده.

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