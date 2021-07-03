أوكرانيا في طريق أحلام الإنجليزي بـ«يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 05:42 مساء
منتخب إنجلترا في يورو 2020. (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف ملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة الإيطالية روما، المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب أوكرانيا مع نظيره إنجلترا، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة «يورو 2020»، وكان منتخب إنجلترا تصدر مجموعته التي ضمت كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ثم نجح في عبور منتخب ألمانيا في ثمن النهائي، بالفوز بهدفين نظيفين في ملعب «ويمبلي».

أما منتخب أوكرانيا ورغم البداية السيئة بالخسارة أمام هولندا، لكنه عاد بالفوز على مقدونيا الشمالية، وضمن التأهل كأفضل ثوالث، قبل أن يفوز في اللحظات الأخيرة على السويد (2-1)، في دور الـ16، ويلعب الفائز من هذه القمة في نصف النهائي، مع الفائز من المباراة الأخرى بين التشيك والدنمارك.

ويدرك منتخب «الأسود الثلاثة» صعوبة المواجهة التي لا تقبل القسمة على اثنين، لكن سيستعد لهذه المباراة بتركيز تام وعالٍ من أجل محاولة الاستمرار في الطريق الصحيح نحو الدور نصف النهائي، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لخطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يبحث المنتخب الأوكراني بقيادة مدربه الأسطورة آندريه شيفتشينكو، التأهل مدركا صعوبة الخصم عن تحقيق الانتصار، من أجل مواصلة مسلسل الانتصارات، والوصول إلى الدور نصف النهائي، وإقصاء الخصم من المسابقة، لذا سيحاول بكل الطرق خطف بطاقة التأهل.

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