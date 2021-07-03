التشيك صاحبة المفاجآت تصطدم بالدنمارك في «يورو 2020»

منتخب التشيك جاهز بالمفاجأت. (أرشيفية - إنترنت)

يصطدم المنتخب التشيكي بنظيره الدنماركي، في مواجهة خارج التوقعات، والتي تجمعهما، اليوم السبت، على ملعب «باكو الأولمبي» بأذربيجان، ضمن منافسات ربع النهائي من بطولة «يورو 2020»، ويخوض منتخب الدنمارك اختبارا صعبا أمام الحصان الأسود في البطولة منتخب التشيك، والذي تمكن من الوصول لأول مرة في تاريخه للدور ربع النهائي، بعد تجاوزه منتخب هولندا محققا واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

ويتميز المنتخب التشيكي بوجود مهاجمه الهداف باتريك شيك، الذي أحرز أربعة أهداف من أصل خمس مباريات، ويأمل المنتخب التشيكي مواصلة مغامرته في البطولة، والوصول لدور نصف النهائي، أما منتخب الدنمارك فيدخل هذا اللقاء بعد فوزه السهل على منتخب ويلز (4-0) في دور الـ16، ويتميز المنتخب الدنماركي بقوة هجومه، إذ أحرز ثمانية أهداف في آخر لقاءين، بواقع أربعة أهداف في كل لقاء.

ورغم البداية السيئة للدنمارك بالخسارة في أول لقاءين، فإنه عاد لينتصر بالأربعة على روسيا، ومن ثم برباعية أخرى في ويلز، وتميل التوقعات لمصلحة الدنمارك في تجاوز التشيك في ظل المستويات القوية التي قدمها لاعبوه في آخر لقاءين، ويتطلع منتخب الدنمارك لمواصلة مشواره في البطولة، وتحقيق لقبه الثاني، حيث يتمسك المنتخب الدنماركي بمحاولة تكرار معجزة بطولة 1992.

وجمع منتخب الدنمارك في نسخة 1992 أربع نقاط في الدور الأول، بالفوز على فرنسا (2-1)، ثم تعادل سلبيا مع إنجلترا، وخسر بهدف أمام السويد صاحب الأرض، ويرافقه للدور الثاني، وفي الدور نصف النهائي، فجرت الدنمارك مفاجأة مدوية بالفوز على هولندا، حامل اللقب بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء المباراة (2-2)، وفي المباراة النهائية فاز على ألمانيا، بطل مونديال 90 بهدفين نظيفين ليتوج باللقب الأغلى له عبر تاريخه.

ويلعب الفائز من هذه المباراة مع نظيره الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا، التي تقام اليوم السبت، حيث يلتقي الفائزان سويا في الدور نصف النهائي.