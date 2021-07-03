كيف أطاحت إيطاليا ببلجيكا لتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف نهائي اليورو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 01:43 مساء
فرحة نيكولا باريا بهدف إيطاليا الأول. (إنترنت)

واصلت إيطاليا مشوارها الرائع في كأس أوروبا لكرة القدم، وبلغت نصف النهائي، بعدما أطاحت ببلجيكا، الأولى عالميا وثالثة مونديال 2018، عندما تغلبت عليها 2-1، الجمعة، على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ في ربع النهائي.

وسجل نيكولو باريلا (31) ولورنتسو إينسينيي (44) هدفي إيطاليا، وروميلو لوكاكو (45+2) من ركلة جزاء، هدف بلجيكا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وضربت إيطاليا موعدا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي، الثلاثاء المقبل مع إسبانيا، التي أوقفت مغامرة سويسرا بالفوز عليها 3-1 بركلات الترجيح بعد تعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

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