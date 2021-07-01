يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 07:16 مساء
كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

أكد فيدريكو تشيروبيني، مدير كرة القدم في نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه لا توجد مؤشرات عن رحيل كريستيانو رونالدو، عن النادي المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لينفي تكهنات حول قرب انتقال الهداف البارز إلى فريق آخر.

وأبلغ تشيروبيني الصحفيين، الخميس: «سعداء جدا أن رونالدو سيعود إلى الانضمام للتشكيلة بمجرد انتهاء فترة الراحة بعد بطولة أوروبا».

وسجل رونالدو، هداف بطولة أوروبا 2020 حاليا، برصيد خمسة أهداف، مع البرتغال التي ودعت البطولة، 101 هدف مع يوفنتوس في ثلاثة مواسم.

وأضاف تشيروبيني: «لا توجد أي مؤشرات على إمكانية انتقال رونالدو، ولا توجد أي مؤشرات من يوفنتوس».

وأشار تشيروبيني، في مؤتمر صحفي، إلى أن رونالدو يبقى محوريا في يوفنتوس، لكنه قال إنه لا يملك بلورة سحرية للتوقع بالمستقبل، وواصل: «دعني أعيد التأكيد على أنني سأكون سعيدا إذا استمر معنا».

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