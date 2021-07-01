قرار صادم للجماهير قبل موقعة إنجلترا وأوكرانيا في «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 03:25 مساء
جماهير إنجلترا. (إنترنت)

أوضحت السفارة الإيطالية في لندن، اليوم الخميس، إنه لن يتم السماح للمشجعين القادمين من بريطانيا لحضور مباراة إنجلترا أمام أوكرانيا، بدخول الملعب في روما حتى إذا امتلكوا التذاكر بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وفازت إنجلترا على ألمانيا، الثلاثاء الماضي، لتتأهل لمواجهة أوكرانيا في الاستاد الأولمبي، لكن لن يكون بوسع الجماهير المسافرة من بريطانيا إلى إيطاليا بحضور المباراة.

وقالت السفارة، في بيان: «أي شخص كان في بريطانيا في آخر 14 يوما، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته، لن يكون بوسعه الدخول إلى الملعب حتى إذا كان يمتلك تذكرة».

وأضاف: «فقط من يستطيع إثبات أنه وصل إلى إيطاليا قبل ستة أيام على الأقل، وخضع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام، وخضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، سيتم السماح له بدخول الاستاد الأولمبي».

وأوضح البيان: «وبناء على ذلك لا يجب على الجماهير المقيمة في بريطانيا السفر إلى إيطاليا لحضور المباراة، السبت، في الاستاد الأولمبي في روما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات «كورونا» ترتفع مجددا في أوروبا.. وتحذير من موجة وبائية جديدة
دولى
أول ضحية للطاعون رجل عاش قبل 5 آلاف سنة
طب وصحة
تعرف على نتائج مباريات ختام الأسبوع الـ15 بالدوري الليبي الممتاز
رياضة عالمية
ترامب يزور الحدود مع المكسيك للتنديد بسياسة بايدن بشأن الهجرة
دولى
بالفيديو.. نقاش حاد بين والدة رابيو وعائلة بوغبا ومبابي بسبب هدف سويسرا الثالث ...
رياضة عالمية
السفارة الأميركية: البيت الأبيض والكونغرس يراقبون ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
عضوان بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمان الانتخابات الليبية: فرصة تاريخية لإنهاء دوامة ...
ليبيا
«الحقيبة الملغومة» تفتح سجالًا معلنًا بين الرئاسي والحكومة: من يُسمي وزير ...
ليبيا
«ريتش»: 12.3% ارتفاعا بتكلفة سلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا.. وقفزة قياسية في ...
ليبيا
الدبيبة يلغي الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة
ليبيا
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دعمنا الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفول الديناصورات بدأ بسبب زيادة برودة الأرض قبل انقراضها بـ«نيزك»