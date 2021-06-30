تعرف على نتائج مباريات ختام الأسبوع الـ15 بالدوري الليبي الممتاز

الأهلي طرابلس. (إنترنت)

جرت اليوم آخر خمس مباريات ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وجاءت نتائج هذه المباريات على النحو التالي:

في ملعب سرت انتهت مباراة خليج سرت وضيفه فريق النصر بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل للنصر أحمد الهرام في الدقيقة التاسعة، وعدل لخليج سرت سالم ضيف الله بضربة رأسية في الدقيقة 66. وقد شهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء للاعب خليج سرت عبدالقادر احويلات.

بهذا التعادل يصل النصر للنقطة 36 في وصافة المجموعة الأولى بفارق نقطة وحيدة عن الثالث الهلال، ويصل الخليج للنقطة 19 في المركز الخامس في المجموعة الأولى.

وفي نفس المجموعة استطاع فريق الأهلي بنغازي الفوز على فريق دارنس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف سجل للأهلي ثنائية لايفيونغ في الدقيقتين 53 و58، والهدف الثالث واتارا في الدقيقة 87 وسجل هدف دارنس لاعبه شاهين الجميل.

بهذه النتيجة وصل الأهلي بنغازي إلى النقطة 41، في المركز الأول، متصدر المجموعة الأولى، أما فريق دارنس فرصيده 16 نقطة في المركز الثامن.

في ملعب صبراتة استطاع الأولمبي الزاوية الفوز على الشط بنتيجة هدفين نظيفين سجلهما أحمد العامري ثنائية، ليرفع الأولمبي رصيده إلى 20 نقطة وبقي الشط بنفس رصيده السابق ثماني نقاط.

وعلى ملعب طرابلس انتهت مباراة قمة الأسبوع بين الأهلي طرابلس والسويحلي بالتعادل السلبي من دون أهداف في مباراة لم ترتق لمستوى الفريقين.

بهذه النتيجة أصبح الأهلي طرابلس 31 نقطة والسويحلي 19 نقطة.

وانتهت المباراة الثانية التي اقيمت على أرضية ملعب طرابلس الدولي مساء اليوم بين المدينة والوحدة بفوز فريق المدينة برباعية.

سجل أهداف المدينة جاك هامان ثنائية والمعتصم اسكندر هدف ومحمد ناصر هدف.

بهذه النتيجة رفع فريق المدينة رصيده إلى النقطة 18 والوحدة بقي بنفس رصيده السابق 12 نقطة.