إيقاف البحرينية سلوى عيد بطلة العالم في سباق 400 م لعامين بسبب المنشطات

العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، اليوم الأربعاء، إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر، بطلة العالم في سباق 400 م، لمدة عامين بسبب خرقها قواعد مكافحة المنشطات، لتغيب بالتالي عن أولمبياد طوكيو.

وألغت (كاس) قراراً بتبرئة البحرينية كانت اتخذته في أكتوبر الماضي المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وقالت المحكمة الرياضية في بيان «تعاقب ناصر بفترة إيقاف لمدة عامين تبدأ من تاريخ الإخطار بهذا الحكم، مع احتساب فترة الإيقاف المؤقت التي نفذتها بالفعل بين 4 يونيو 2020 و14 أكتوبر 2020.

وفازت سلوى بذهبية بطولة العالم في الدوحة في 3 أكتوبر 2019، بعد أن سجلت 48.14 ثانية، وهو ثالث أفضل زمن في التاريخ.