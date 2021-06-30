رسميا.. بينيتيز يعود إلى الدوري الإنجليزي مدربا لإيفرتون

بينيتيز . (إنترنت)

أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، مدرب ليفربول السابق لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف النادي في بيان: «جاء قرار تعيين بينيتيز بعد دراسة وافية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تضمنت إجراء مقابلات مع عديد من المرشحين».

وكان إيفرتون يبحث عن مدرب جديد بعدما قرر كارلو أنشيلوتي، الذي قاده لاحتلال المركز العاشر في الدوري الموسم الماضي، العودة إلى ريال مدريد لخوض تجربة ثانية.

وربطت تكهنات إيفرتون باحتمال التعاقد مع نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز السابق، فيما أبدى بينيتيز سعادته بتدريب إيفرتون.

وقال المدرب: «خلال هذه العملية أعجبت كثيرا بالطموح الذي أبداه كبار مسؤولي إيفرتون ورغبتهم في تحقيق النجاح لهذا النادي العريق، هذا النادي يرغب في تحقيق نقلة كبيرة وأرغب في مساعدته على تحقيق هذه الطموحات».

وتولى بينيتيز تدريب ليفربول لست سنوات وحتى 2010، وقاده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا 2005 وكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي، كما نال لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2013 مدربا مؤقتا.

وسبق لبينيتيز أيضا قيادة نابولي وريال مدريد، قبل أن يعود إلى إنجلترا لتدريب نيوكاسل يونايتد في مارس 2016، لكنه رحل بسبب خلافات مع مايك آشلي مالك النادي في 2019.

وانتقل المدرب الإسباني للعمل في الصين لكنه رحل في يناير الماضي بسبب وجود صعوبات تتعلق بجائحة «كوفيد-19».