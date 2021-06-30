بالفيديو.. نقاش حاد بين والدة رابيو وعائلة بوغبا ومبابي بسبب هدف سويسرا الثالث في شباك فرنسا

رابيو وبوغبا. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن هناك نقاشا حادا دار في مدرجات ملعب مباراة سويسرا وفرنسا في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، بين والدة أدريان رابيو وعائلتي بول بوغبا وكيليان مبابي.

فرنسا ودعت البطولة من دور الـ16، بعد تعادلها 3/3 مع سويسرا في الوقتين الأصلي والإضافي، وخسارتها بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

ووفقاً لإذاعة «RMC SPORTS» الفرنسية، فإن والدة رابيو، ألقت اللوم على بول بوغبا زميل نجلها في المنتخب، بسبب الطريقة التي فقد بها الكرة في لعبة الهدف الثالث لمنتخب سويسرا في الوقت القاتل من المباراة.

وقالت الإذاعة إن والدة رابيو، طلبت من والد كيليان مبابي إعادة توجيه ابنه ليكون أقل غطرسة، كما أن والدة رابيو عنفت عائلة بوغبا بشكل واضح، واتهمته بفقدان الكرة في منتصف الملعب، ليمنح سويسرا فرصة بناء هجمة مرتدة خطيرة.

وأشارت إذاعة راديو مونت كارلو إلى أن النقاش الحاد الذي نشب بين والدة رابيو وعائلة بوغبا ومبابي استمر لمدة 20 دقيقة.

الخلاف لم يكن وليد اللحظة في المدرجات، بل ظهر على أرض الملعب، بوجود توتر بين رابيو وبوغبا عندما فقد الأخير الكرة بلقطة هدف التعادل لسويسرا.

جدير بالذكر أن سويسرا تأهلت إلى ربع النهائي من أجل مواجهة إسبانيا يوم 2 يوليو القادم.