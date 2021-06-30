وداع ألمانيا والأحلام مع أنشيلوتي في ريال مدريد قد يدفعان كروس إلى تعليق حذائه الدولي بعد 106 مباريات

توني كروس. (أنترنت)

أشارت تقارير صحفية إلى أن توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا ونجم ريال مدريد الإسباني يقترب من الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء مسيرته مع «الماكينات»، بعدما ودع منتخب ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعد الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت على ملعب ويمبلي، أمس الثلاثاء.

وأشارت جريدة «بيلد» الألمانية إلى أن كروس سيعلن في الأيام المقبلة تعليق حذائه الدولي مع المنتخب الألماني، وبهذا القرار سينهي كروس مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، في مشوار دام طيلة 106 مباريات كلاعب دولي وسجل 17 هدفا للتركيز في السنوات الأخيرة من مسيرته في ملاعب الساحرة المستديرة مع ريال مدريد، بحسب ما نقله موقع «آس» الإسباني.

وكان كروس أحد أهم اللاعبين في منتخب ألمانيا خلال العقد الأخير وركيزة أساسية في كتيبة الماكينات الألمانية التي توجت بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، وخاض كروس ثلاث بطولات أمم أوروبية، ومثلها في بطولة كأس العالم، وسط مسيرة رائعة مع منتخب ألمانيا.

وكانت الجريدة الألمانية قد أعلنت في مارس الماضي، على نية لاعب وسط ريال مدريد بالاعتزال دوليا عقب بطولة يورو 2020، ويبدو أن هذا الخبر سيتأكد خلال الأيام المقبلة، وتتجه نية كروس البالغ من العمر 31 عاما، من هذا القرار هي تكريس كل جهوده في المواسم المقبلة مع ناديه الإسباني وتقديم أداء طيب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وعلق توني كروس على الإقصاء من بطولة أمم أوروبا، قائلا: «المباراة كانت متوازنة حتى سجلوا الهدف الأول، وإنجلترا لم تحصل على فرص قبل تسجيل 1-0، أداؤنا كان قويا حتى الهدف الأول، لكن الهدف غير كل شيء».

واختتم كروس: «الإقصاء يؤملني كثيرا وافتقدنا الفاعلية، وأمر محبط عندما يتم إقصاؤك من ثمن النهائي، على الرغم من تأهلنا في مجموعة معقدة».