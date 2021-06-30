شعور الاحتلال يسيطر على هتاف الإنجليز بعد الفوز على ألمانيا: كرة القدم تعود إلى وطنها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 03:47 مساء
فرحة كين وسترلينغ. (إنترنت)

حث المدرب غاريث ساوثغيت، لاعبي منتخب إنجلترا على اغتنام الفرصة للفوز بكأس أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز التاريخي أمس الثلاثاء على ألمانيا (2-صفر) في ثمن النهائي، ومع التخلص من كابوس ألمانيا في البطولات الكبرى، تملك إنجلترا فرصة ذهبية لإحراز ثاني ألقابها الكبرى بعد مونديال 1966 على أرضها.

وشكّل فوز إنجلترا على ألمانيا في ملعب ويمبلي، لحظة سعادة كبرى للإنجليز بعد سنوات من الانحناء أمام «المانشافات»، بهدفين متأخرين من رحيم سترلينغ والقائد هاري كاين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وودّع الإنجليز نهائيات كأس العالم أعوام 1970 من ربع النهائي و1990 من نصف النهائي و2010 من ثمن النهائي على يد الألمان، كما ودّعوا البطولة الأخيرة التي استضافوها على أرضهم العام 1996 في كأس أوروبا من نصف النهائي على يد الغريم التاريخي الذي توّج لاحقا بلقبه الثالث والأخير في البطولة القارية.

وفيما هتفت الجماهير «كرة القدم تعود إلى وطنها»، احتفالا بفوز طال انتظاره على ألمانيا، يدرك ساوثغيت، أن هذه الأمسية لن تعني الكثير إذا ما ارتبطت بتتويج أول في البطولة القارية.

وبحال نجحت إنجلترا في فك نحس لازمها منذ 1966 عندما تغلبت على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد، ستدين بشكل كبير لخط دفاعها الذي لم تهتز شباكه بعد، أصبحت ثاني فريق في تاريخ كأس أوروبا لا تهتز شباكه في أول أربع مباريات من البطولة، والمرة الوحيدة التي نجحت إنجلترا بهذه السيطرة الدفاعية، كانت في مونديال 1966.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند