شعور الاحتلال يسيطر على هتاف الإنجليز بعد الفوز على ألمانيا: كرة القدم تعود إلى وطنها

فرحة كين وسترلينغ. (إنترنت)

حث المدرب غاريث ساوثغيت، لاعبي منتخب إنجلترا على اغتنام الفرصة للفوز بكأس أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز التاريخي أمس الثلاثاء على ألمانيا (2-صفر) في ثمن النهائي، ومع التخلص من كابوس ألمانيا في البطولات الكبرى، تملك إنجلترا فرصة ذهبية لإحراز ثاني ألقابها الكبرى بعد مونديال 1966 على أرضها.

وشكّل فوز إنجلترا على ألمانيا في ملعب ويمبلي، لحظة سعادة كبرى للإنجليز بعد سنوات من الانحناء أمام «المانشافات»، بهدفين متأخرين من رحيم سترلينغ والقائد هاري كاين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وودّع الإنجليز نهائيات كأس العالم أعوام 1970 من ربع النهائي و1990 من نصف النهائي و2010 من ثمن النهائي على يد الألمان، كما ودّعوا البطولة الأخيرة التي استضافوها على أرضهم العام 1996 في كأس أوروبا من نصف النهائي على يد الغريم التاريخي الذي توّج لاحقا بلقبه الثالث والأخير في البطولة القارية.

وفيما هتفت الجماهير «كرة القدم تعود إلى وطنها»، احتفالا بفوز طال انتظاره على ألمانيا، يدرك ساوثغيت، أن هذه الأمسية لن تعني الكثير إذا ما ارتبطت بتتويج أول في البطولة القارية.

وبحال نجحت إنجلترا في فك نحس لازمها منذ 1966 عندما تغلبت على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد، ستدين بشكل كبير لخط دفاعها الذي لم تهتز شباكه بعد، أصبحت ثاني فريق في تاريخ كأس أوروبا لا تهتز شباكه في أول أربع مباريات من البطولة، والمرة الوحيدة التي نجحت إنجلترا بهذه السيطرة الدفاعية، كانت في مونديال 1966.