مفاجأة حول خلاص برشلونة من ثالث لاعبيه بعدم ظهوره نهائيا في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 03:43 مساء
الأميركي كونراد دي لا فوينتي. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، انتقال لاعبه الأميركي كونراد دي لا فوينتي، إلى فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ليكون ثالث المغادرين خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وقال برشلونة في بيانه: «لقد توصلنا إلى اتفاق مع نادي أولمبيك مارسليا على انتقال كونراد لا فوينتي، مقابل ثلاثة ملايين يورو، على أن يحتفظ برشلونة بحصة من قيمة انتقاله إلى أي فريق آخر مستقبلا».

ويعتبر اللاعب الأميركي كونراد دي لا فوينتي، ثالث لاعب يرحل عن صفوف برشلونة في صيف العام 2021، بعد جان كيلر توديبو الذي انضم إلى نيس الفرنسي، وماتيو فرنانديز الذي فسخ النادي تعاقده بناء على رؤية المدير الفني رونالد كومان، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

وانضم كونراد دي لا فوينتي إلى أكاديمية برشلونة، في 2014، قادما من نادي فوتبول دام الإسباني، وشارك هذا اللاعب لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة، خلال الموسم الماضي؛ حيث لعب ثلاث مباريات ضد دينامو كييف وفيرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا، وكورنيلا في كأس ملك إسبانيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني «الليغا».

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