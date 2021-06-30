لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 03:37 مساء
يواكيم لوف. (إنترنت)

يترك يواكيم لوف منصبه بعد خمسة عشر عاما على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني بخروج مخيب من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في كرة القدم عقب الخسارة الثلاثاء أمام إنجلترا (صفر-2)، تاركا صورة رجل لم يتمكن على الأرجح من استعادة أيامه الخالدة مع «المانشافت».

قوته، ونقطة ضعفه تحدث عنهما أحد مساعديه المقربين خلال المشاركة الكارثية في نهائيات كأس العالم في روسيا: «يرى نفسه مدربا بطلا للعالم ويعيش في عالمه الخاص»، ويتذكر التاريخ لقبه العالمي العام 2014 في البرازيل، والذي أوصله إلى قمة الشهرة في بلاده، لكن أيضا السجل السيئ في نهاية عهده، بعد الإقصاء المهين في الدور الأول لمونديال روسيا 2018، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

يترك المنصب لمساعده السابق هانزي فليك الذي صنع لنفسه اسما بفوزه بثلاثية تاريخية الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في العام 2020.

منذ فترة طويلة، لم يعد المدرب البالغ من العمر 61 عاما يحظى بالإجماع في بلاده، طالب نجوم كرة القدم الألمانية السابقون مرارا وتكرارا باستقالته على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن دون جدوى.

صمد لوف مقتنعا بأنه يسير على الطريق الصحيح في دفاعه، سيلاحظ الخبراء أنه تمكن من احتلال المركز الثاني في أصعب مجموعة في هذه البطولة خلف فرنسا وأمام البرتغال حاملة اللقب، لكن مباراة إنجلترا على ملعب ويمبلي في ثمن النهائي لم تكن جيدة.

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